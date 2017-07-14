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Знакомые задержанной на турецко-сирийской границе россиянки рассказали о характере девушки
Подруга задержанной на турецко-сирийской границе гражданки России Светланы Ухановой подтвердила, что девушка сильно изменилась после принятия ислама несколько лет назад.
«Разительная перемена в её характере произошла около четырёх лет назад. Весёлая общительная девушка, вокруг которой всегда было много друзей, ушла в себя, перестала со всеми общаться, развелась со своим мужем и начала носить мусульманский платок», — передаёт слова подруги Ухановой kp.ru.
Бывшая свекровь Татьяна Уханова подчеркнула, что Светлана — человек ведомый, поддающийся чужому влиянию.
Ранее стало известно, что в Турции при попытке нелегально попасть на территорию Сирии задержана жительница Саратовской области Светлана Уханова с двумя детьми и гражданским мужем Евгением Каачари. Местные власти отправили семью в миграционную тюрьму в городе Антакья по обвинению в намерении присоединиться к радикальным группировкам.
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