Знакомые задержанной на турецко-сирийской границе россиянки рассказали о характере девушки

Подруга задержанной на турецко-сирийской границе гражданки России Светланы Ухановой подтвердила, что девушка сильно изменилась после принятия ислама несколько лет назад.





«Разительная перемена в её характере произошла около четырёх лет назад. Весёлая общительная девушка, вокруг которой всегда было много друзей, ушла в себя, перестала со всеми общаться, развелась со своим мужем и начала носить мусульманский платок», — передаёт слова подруги Ухановой kp.ru

Бывшая свекровь Татьяна Уханова подчеркнула, что Светлана — человек ведомый, поддающийся чужому влиянию.

