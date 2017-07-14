Московская полиция занялась поисками мужчин, подозреваемых в серии грабежей и разбойных нападений на геев. Об этом сообщает паблик Mash в соцсети «ВКонтакте»

По словам потерпевших, злоумышленники притворяются в интернете геями, заводят знакомства, находят себе жертв, после чего избивают их и грабят.

По данным Mash, когда жертва соглашается на встречу, к ней приезжают «мужчины спортивного вида» и сразу же начинают избиение.

Пока известно о четырех пострадавших. Одним из них оказался известный ресторатор, у которого после избиения похитили дорогостоящую сумку Dolce & Gabbana.