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Сына актера Смолкина из «Моей прекрасной няни» заподозрили в денежных махинациях
Фото: smolkin.pro
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Петербурге трех подозреваемых в незаконной банковской деятельности, среди которых — продюсер Владимир Смолкин, сын актера Бориса Смолкина, известного по роли дворецкого Константина в сериале «Моя прекрасная няня». Об этом в пятницу, 14 июля, информированный источник сообщил «Интерфакс».
«По версии следствия, с начала 2013 по конец 2016 года фигуранты вели незаконную банковскую деятельность, обналичив для юридических лиц через подконтрольные фирмы почти 179 миллионов рублей. Незаконный доход подозреваемых составил более 11,5 миллиона рублей», — сказал источник. Как отмечает издание, официального подтверждения информации пока нет.
Владимир Смолкин является генеральным директором зарегистрированного в Петербурге «Продюсерского центра Владимира Смолкина». По данным сайта центра, компания принимала участие в организации гастролей многих известных артистов и шоу.
Центр сотрудничал с немецкой лаунж-группой «De Phazz», женским шоу «Comedy Woman», американским танцевальным коллективом, сопровождавшим 79-ю церемонию «Оскар», «Pilobolus Dance Theatre», японской пианисткой и композитором Кэйко Мацуи. Компания также организовывала юбилейный концерт группы «Моральный кодекс», 10-летие «Comedy Club», гастроли МХТ им.А.П.Чехова, театра «Современник», театра «Студия Театрального Искусства» Сергея Женовача и другие события.
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