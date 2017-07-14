Подмосковного кондуктора возненавидели за высадку 13-летней безбилетницы в лесу

В сети обратили внимание на пост москвички Алены Боченковой, которая пожаловалась подписчикам на работника «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК) — кондуктора, высадившего ее 13-летнюю дочь Юлю на платформе в глухом лесу. Запись был опубликована в Facebook женщины.

По словам Боченковой, девочка проспала станцию и по совету родителей обратилась к кондуктору за помощью. В итоге сотрудник ЦППК высадил Юлю вместе с пьяным безбилетником на перроне, где не было ни автобусов, ни жилых домов, а ближайшая электричка прибывала только через два часа.

«Ваш бдительный, мать его, кондуктор, не мог проявить бдительность на одну станцию позже? Он не мог дать девочке доплатить, взять штраф, в конце концов, отвести в милицию или дать позвонить родителям?» — возмутилась женщина.

Несмотря на то, что представитель ЦППК принес Боченковой официальные извинения, пользователи оставили под постом множество гневных комментариев, переходящих в оскорбления. Некоторые призывают женщину подать в суд на госкомпанию или физически расправиться с обидчиком. «Если, например, муж захочет просто пойти набить подонку морду, то пусть свистнет, с удовольствием присоединюсь», — предложил один из юзеров.

«Я считаю, что вы просто обязаны подать в суд! Реально. Слава Богу, все хорошо! Чтоб этому контролеру аукнулось! Нехристь», — заявил другой. Пользователи призывают привлечь работника к ответственности по 125 статье УК РФ («Оставление в опасности»).