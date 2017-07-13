Глава «Силовых машин» задержан за разглашение гостайны

ОАО «Силовые машины» и Siemens являются учредителями предприятия «Сименс Технологии Газовых Турбин» (СТГТ), которое производит газовые турбины SGT5-2000E, по данным СМИ, поставленные в Крым вопреки санкциям. Пока не ясно, связано ли задержание Филиппова с этим скандалом.

«Силовые машины» производят оборудование для гидравлических, тепловых, газовых и атомных электростанций, для передачи и распределения электроэнергии, а также транспортного и железнодорожного оборудования.