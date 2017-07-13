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Деловая газета «Взгляд»

Глава «Силовых машин» задержан за разглашение гостайны

Главу «Силовых машин» задержали за госизмену
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Генеральный директор «Силовых машин» Роман Филиппов в четверг был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками ФСБ, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники. Филиппову инкриминируют разглашение государственной тайны, передает «Фонтанка».
ОАО «Силовые машины» и Siemens являются учредителями предприятия «Сименс Технологии Газовых Турбин» (СТГТ), которое производит газовые турбины SGT5-2000E, по данным СМИ, поставленные в Крым вопреки санкциям. Пока не ясно, связано ли задержание Филиппова с этим скандалом.
«Силовые машины» производят оборудование для гидравлических, тепловых, газовых и атомных электростанций, для передачи и распределения электроэнергии, а также транспортного и железнодорожного оборудования.
Бенефициаром компании является российский предприниматель Алексей Мордашов.
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Фонтанка.Ру
ФСБ Siemens Силовые машины
Роман Филиппов Алексей Мордашов
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