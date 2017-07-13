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Посольство России в Турции выясняет судьбу пропавшей в стране семьи россиян

Семья из Саратовской области пропала в Турции
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Российские дипломаты выясняют судьбу пропавшей в Турции семьи туристов из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности пресс-атташе посольства Александра Лешукова.
«В связи с обращением родственников пропавших на территории Турции российских граждан, жителей Саратовской области Светланы Ухановой, ее гражданского мужа Евгения Кочаари и ее дочерей посольство обратилось в компетентные органы Турции с просьбой сообщить, находятся ли упомянутые лица на территории страны», — заявил Лешуков.
Предположительно, россияне были депортированы из Турции. В настоящее время российская сторона устанавливает детали случившегося.
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