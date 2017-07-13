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Деловая газета «Взгляд»

Задержан подозреваемый в убийстве россиянина в Абхазии

Задержан подозреваемый в убийстве россиянина в Абхазии
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Один из предполагаемых участников нападения на российских туристов в Гудаутском районе Абхазии задержан местными правоохранителями, сообщает генпрокуратура республики. Подозреваемый был задержан накануне, в среду, передает «Интерфакс».
Личность задержанного не называется. Правоохранители собирают доказательства его причастности к преступлению.
Перед этим сообщалось о наличии задержанных, но не называлось их число.
Также сообщалось, что на причастность к преступлению проверяются 20 жителей республики с уголовным прошлым.
В понедельник в Абхазии неизвестные, вооруженные холодным и огнестрельным оружием, напали на семью российских туристов у села Приморское Гудаутского района. В результате глава семейства Андрей Кабанов был убит.
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Интерфакс
Андрей Кабанов
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