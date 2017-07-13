Задержан подозреваемый в убийстве россиянина в Абхазии

Один из предполагаемых участников нападения на российских туристов в Гудаутском районе Абхазии задержан местными правоохранителями, сообщает генпрокуратура республики. Подозреваемый был задержан накануне, в среду, передает «Интерфакс»

Личность задержанного не называется. Правоохранители собирают доказательства его причастности к преступлению.

Перед этим сообщалось о наличии задержанных, но не называлось их число.

Также сообщалось, что на причастность к преступлению проверяются 20 жителей республики с уголовным прошлым.