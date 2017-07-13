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СМИ: в Псковской области ФСБ задержала журналистов трех изданий
Сотрудники пограничного управления ФСБ по Псковской области задержали журналистов "Псковской губернии", "Московского комсомольца" и Русской службы "Би-би-си", сообщается на сайте "Псковской губернии".
Отмечается, что также задержан экс-депутат Гдовского районного собрания Алексей Малов. Их задержали на территории Гдовского района якобы за нахождение на пограничной территории без спецпропусков.
Как сообщает главный редактор "МК в Пскове" Павел Дмитриев, вызвал пограничников один из местных жителей и назвал "Би-би-си" "вражеским СМИ".
В настоящее время журналистов доставили на погранзаставу, где составляют акт о нарушении КоАП.
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