СМИ: в Псковской области ФСБ задержала журналистов трех изданий

Отмечается, что также задержан экс-депутат Гдовского районного собрания Алексей Малов . Их задержали на территории Гдовского района якобы за нахождение на пограничной территории без спецпропусков.

Как сообщает главный редактор "МК в Пскове" Павел Дмитриев, вызвал пограничников один из местных жителей и назвал "Би-би-си" "вражеским СМИ".

В настоящее время журналистов доставили на погранзаставу, где составляют акт о нарушении КоАП.