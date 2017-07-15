В Нижнем Новгороде самолет с пассажирами не смог взлететь четыре раза

Airbus A321 турецкой авиакомпании Onur Air, следовавший по маршруту «Нижний Новгород –Анталия» накануне вылетел из Стригино с задержкой более 10 часов. Воздушное судно несколько раз пыталось взлететь, но никак не могло набрать нужную скорость. Пассажирский Airbus A321 на протяжении почти 10 часов не мог вылететь в Анталию из Нижнего Новгорода.

Как сообщает портал Нижний Новгород воздушное судно, н аборту которого находилось 223 пассажира, вклюбчая 50 детей, сделало несколько попыток взлета. Но каждый раз не могло набрать нужную скорость. Момент ЧП успел снять на видео один из очевидцев. По его словам, было видно, как аэробус выезжает на рулежную дорожку и пытается разогнаться. Но вместо того, чтобы подняться в воздух, самолет начинает резко тормозить. После чего воздушное судно возвращается к началу дорожки и попытался совершить маневр еще и еще раз.

Всего таких попыток было четыре. Поняв, что все усилия бесполезны, пассажиров высадили из самолета. Взлет переносили несколько раз. Улететь по своему маршруту пассажиры смогли лишь спустя 10 часов. Есть данные, что авиакомпании пришлось заменить самолет. Расследованием инцидента занялась транспортная прокуратура.