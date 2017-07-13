В Абхазии задержаны подозреваемые по делу об убийстве туриста из России

Прокуратура Абхазии сообщила в четверг о задержании подозреваемых по делу о разбойном нападении на российских туристов и убийстве одного из них.



"По делу о разбойном нападении на туристов, совершенном 11 июля в селе Приморское Гудаутского района, задержаны подозреваемые", - сообщил ТАСС заместитель генерального прокурора республики Эшсоу Какалия, не уточнив число задержанных. "Такую информацию в интересах следствия мы дать не можем, ведется расследование, оперативно-следственные мероприятия продолжаются", - подчеркнул он.