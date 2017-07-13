Главные события у вас в почте
Самолет насмерть «сдул» женщину на Карибах
В Карибском море на острове Сен-Мартен туристку, смотревшую на взлетающий самолет, сдуло на бетон. Об этом сообщает BNO News.
Это случилось вечером 12 июня недалеко от аэропорта принцессы Джулианы во время взлета рейса номер 457 авиакомпании Caribbean Airlines. Самолет направлялся в Тринидад и Тобаго
Как только Boeing 737-800 завел двигатели, 57-летнюю гражданку Новой Зеландии сдуло. В полиции заявили, что женщину отправили в местный медицинский центр, но спасти ее не удалось, она скончалась от полученных травм.
Местный аэропорт является популярной достопримечательностью, потому что его взлетно-посадочная полоса находится недалеко от пляжа, отмечает BNO News. Рядом с забором аэропорта вывешивают предупреждающие объявления о том, что «струйный порыв воздуха может вызвать телесные повреждения и / или смерть».
Оставить комментарий