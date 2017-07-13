Самолет насмерть «сдул» женщину на Карибах

В Карибском море на острове Сен-Мартен туристку, смотревшую на взлетающий самолет, сдуло на бетон. Об этом сообщает BNO News

Это случилось вечером 12 июня недалеко от аэропорта принцессы Джулианы во время взлета рейса номер 457 авиакомпании Caribbean Airlines. Самолет направлялся в Тринидад и Тобаго

Как только Boeing 737-800 завел двигатели, 57-летнюю гражданку Новой Зеландии сдуло. В полиции заявили, что женщину отправили в местный медицинский центр, но спасти ее не удалось, она скончалась от полученных травм.

Местный аэропорт является популярной достопримечательностью, потому что его взлетно-посадочная полоса находится недалеко от пляжа, отмечает BNO News. Рядом с забором аэропорта вывешивают предупреждающие объявления о том, что «струйный порыв воздуха может вызвать телесные повреждения и / или смерть».