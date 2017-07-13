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Задержанный в Испании российский программист написал письмо Путину
Российский программист Станислав Лисов, который по запросу США был задержан в январе в Испании, направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой взять ситуацию под контроль и не допустить его экстрадиции в США. Копии всех обращений имеются в распоряжении RT.
«Очень прошу вас о помощи, взять на контроль мою ситуацию и разобраться в несправедливости, с вопиющими фактами беззакония со стороны США к гражданину России. Моё обращение к вам — это моя последняя надежда», — говорится в письме Лисова.
В письме Лисов утверждает, что не имеет никакого отношения к обвинениям, которые вменяет ему американская сторона.
«Я хочу заявить, что не имею отношения к тем преступным делам, в которых меня обвиняют США. У меня есть подозрения, что, если попаду на территорию Соединённых Штатов, обвинения могут измениться или будет применено давление/принуждение», — отмечается в письме программиста.
Он также считает, что доказательная база, на которой строится обвинение, является сомнительной.
Лисов был задержан в начале января в Барселоне по запросу ФБР. Его подозревают в кибермошенничестве.
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