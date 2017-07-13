Задержанный в Испании российский программист написал письмо Путину



Российский программист Станислав Лисов , который по запросу США был задержан в январе в Испании, направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой взять ситуацию под контроль и не допустить его экстрадиции в США. Копии всех обращений имеются в распоряжении RT.

«Очень прошу вас о помощи, взять на контроль мою ситуацию и разобраться в несправедливости, с вопиющими фактами беззакония со стороны США к гражданину России. Моё обращение к вам — это моя последняя надежда», — говорится в письме Лисова.



В письме Лисов утверждает, что не имеет никакого отношения к обвинениям, которые вменяет ему американская сторона.



«Я хочу заявить, что не имею отношения к тем преступным делам, в которых меня обвиняют США. У меня есть подозрения, что, если попаду на территорию Соединённых Штатов, обвинения могут измениться или будет применено давление/принуждение», — отмечается в письме программиста.



Он также считает, что доказательная база, на которой строится обвинение, является сомнительной.

