СМИ узнали о признании вины крымскими диверсантами

Об этом газете сообщил адвокат Александр Попов. Он рассказал о том, что получил письменное уведомление от Андрея Захтея с отказом от его услуг. По его данным, отказ от адвокатов был одним из условий заключения соглашения о досудебном сотрудничестве с прокуратурой. Аналогичное соглашение заключил и Дмитрий Штыбликов, пишет газета.

Как отмечается, в рамках соглашения со следствием Захтей должен признать свою вину и дать показания против себя. Обвиняемые уже дали показания о подготовке украинской разведкой взрывов в Крыму. Их дела, выделенные из большого расследования, направят в суд, где они будут рассмотрены в особом порядке, что гарантирует им минимальные сроки.