На яхте Роналду прошли обыски

Инцидент произошёл на Балиарских островах, где нападающий мадридского «Реала» проводит отпуск со своей семьёй. Полицейские взяли яхту футболиста Aya London на абордаж. Досмотр судна прошёл в рамках расследования дела о неуплате налогов. Обыск продлился порядка полутора часов. Футболист сборной Португалии отказался взаимодействовать с сотрудниками правоохранительных органов . По информации испанских журналистов, полицейские искали документы, которые в итоге им передал представитель спортсмена. После этого обыск был завершён.

13 июня прокуратура Испании завела в отношении Роналду дело о неуплате налогов. Футболиста подозревают в сокрытии 14,7 миллионов евро в период с 2011 по 2014 год. Следователи также считают, что спортсмен скрывал реальные доходы с помощью фальшивой «бизнес-структуры».