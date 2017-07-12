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На яхте Роналду прошли обыски
Испанская таможенная полиция провела досмотр яхты Криштиану Роналду. Об этом сообщает издание El Confidencial.
Инцидент произошёл на Балиарских островах, где нападающий мадридского «Реала» проводит отпуск со своей семьёй. Полицейские взяли яхту футболиста Aya London на абордаж. Досмотр судна прошёл в рамках расследования дела о неуплате налогов. Обыск продлился порядка полутора часов. Футболист сборной Португалии отказался взаимодействовать с сотрудниками правоохранительных органов. По информации испанских журналистов, полицейские искали документы, которые в итоге им передал представитель спортсмена. После этого обыск был завершён.
13 июня прокуратура Испании завела в отношении Роналду дело о неуплате налогов. Футболиста подозревают в сокрытии 14,7 миллионов евро в период с 2011 по 2014 год. Следователи также считают, что спортсмен скрывал реальные доходы с помощью фальшивой «бизнес-структуры».
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