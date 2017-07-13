Пассажир авиакомпании S7 сломал зуб о бутерброд

Пассажир российской авиакомпании S7 сломал зуб во время обеда на борту лайнера, передает портал «НГС.Новости»

Инцидент произошел в среду, 12 июля, в ходе рейса Новосибирск — Екатеринбург. Сергей Горшенин рассказал, что курятина в сэндвиче, который ему подали в самолете, была очень жесткой. «Второй раз укусил — и зуб сломался пополам», — вспоминает путешественник.

Он уведомил о случившемся стюардессу, которая унесла бутерброд. Вернувшись, она сказала, что никаких инородных предметов в мясе не нашла и предложила Горшенину обезболивающее средство.

Пассажир сообщил о случившемся в службу поддержки авиакомпании, но пока не подавал письменное обращение с просьбой о компенсации. Горшенин также отметил, что два года назад этот зуб лечили от кариеса и удалили нерв. Теперь, по словам мужчины, ему понадобится примерно 15 тысяч рублей на услуги стоматологов.

В пресс-службе перевозчика заявили, что в курсе ситуации и занимаются расследованием по факту произошедшего. «Мы внимательно следим за качеством питания на борту, службы авиакомпании регулярно проводят аудит поставщиков, а также учитывают обратную связь от пассажиров», — заявила пресс-секретарь S7 Group Анна Бажина.