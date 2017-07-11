Фура размозжила шесть легковушек под Ульяновском

Массовая авария со смертельным исходом произошла сегодня вечером в Ульяновской области. В окрестностях села Лаишевка у моста через Свиягу около 21.00 столкнулись сразу шесть автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель фуры. Он не справился с управлением и протаранил пять легковых автомобилей. В результате инцидента погиб один человек. Еще двоих пострадавших госпитализировали в местную больницу.

На месте сейчас работают сотрудники экстренных служб. Они устанавливают причины и обстоятельства трагедии.