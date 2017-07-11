Подозреваемый в убийстве из ревности на трассе Ростов - Таганрог уволен из органов МВД



Полицейский, подозреваемый в совершении убийства на почве ревности на трассе Ростов - Таганрог, уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

"В полицию поступило сообщение, что на трассе Ростов - Таганрог неизвестный несколько раз выстрелил в автомобиль, в котором находились двое граждан. В результате от полученных ранений девушка скончалась на месте, мужчина госпитализирован. Полицейскими установлено, что подозреваемый является сотрудником тылового подразделения ГУ МВД России по Ростовской области. В настоящее время он уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, его прямые и непосредственные руководители также будут привлечены к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения", - сказал сотрудник пресс-службы.



Он отметил, что для поиска стрелявшего была проведена операция "Сирена". Подозреваемый был задержан в течение менее чем двух часов в Ростове-на-Дону на пересечении улиц Таганрогской и Оганова.



"В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлено, что преступление мужчина совершил на почве ревности. По факту произошедшего руководством Главного управления МВД России по Ростовской области назначено проведение служебной проверки", - отметил представитель ГУ МВД РФ по Ростовской области.



В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.



"За совершение особо тяжкого преступления виновный понесет ответственность в соответствии с требованиями законодательства", - подчеркнули в пресс-службе.



"По подозрению в совершении преступлений задержан, по предварительным данным, бывший супруг погибшей женщины. Он является сотрудником полиции", - рассказала собеседница агентства.





По данным следствия, во вторник на трассе Ростов - Таганрог мужчина, находясь за рулем Hyundai Elantra, несколько раз выстрелил в водителя и пассажира автомобиля Hyundai Solaris, в котором находились мужчина 1960 года рождения и его дочь 1981 года рождения. "В результате произведенных выстрелов женщина скончалась, мужчина доставлен в медицинское учреждение", - рассказала Гагалаева.