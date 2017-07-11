В Британии героически погиб 12-летний регбист

В Великобритании 12-летний регбист Оуэн Дженкинс захлебнулся, спасая тонущую девочку из реки. Об этом сообщается в аккаунте клуба «Ноттингем Кэжуалс» в Facebook

Подростку удалось вытащить девочку, однако сам он не умел плавать и не смог выбраться на сушу из-за сильного течения. Его тело нашли во время поисковой операции. Клуб выразил соболезнования родным и друзьям мальчика. Дженкинс выступал за команду с семи лет.