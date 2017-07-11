Очевидцы сообщили о драке в московском храме

9 июля в одну из московских детских поликлиник была доставлена шестилетняя девочка с ушибом спины. По словам ребенка, ее толкнул в спину служитель храма.

По некоторым данным, утром 9 июля в храме проходило воскресное богослужение, во время которого девочка начала бегать по церкви, тем самым, якобы мешая всем собравшимся. Пострадавшая сторона уверяет, что алтарник сделал замечание девочке, а после толкнул ее в спину. Алтарник утверждает, что сделал замечание, но не применял физическую силу.

Спустя несколько минут в храм вошла женщина, которая на повышенных тонах в грубой форме высказывалась в адрест служителей Храма, а после чего якобы ударила кулаком в лицо алтарника.

Информация проверяется, устанавливаются обстоятельства инцидента. Письменных заявлений в полицию не поступало.