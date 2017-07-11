Посетители фестиваля "Нашествие" требуют от организаторов музыкального мероприятия публичных изменений и возврата денег за парковку, сообщается в тексте петиции на сайте change.org.

Как передает канал RT, по многочисленным свидетельствам и материалам СМИ, фестиваль проходил в антисанитарных условиях и сложностях с выездом с парковки. Увязшие в жидкой грязи автомобили пришлось вытаскивать тракторами из окрестных населенных пунктов, а также вездеходами прибывшего на место происшествия МЧС

Кроме того, авторы петиции требуют извинений для инвалидов, которым обещали развитую инфраструктуру, но ничего не было организовано.

Напоминаем, рок-фестиваль "Нашествия" проходил с 7 по 9 июля.