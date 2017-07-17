Украинские военные обстреляли Донецк

Украинские силовики обстреляли Донецк. Огонь вёлся из миномётных орудий. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на оборонное ведомство самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).



Один из снарядов попал в жилой дом на улице Рыбалко. На момент написания новости информация о жертвах обстрела не поступала. До этого военные Украины обстреляли посёлки Спартак и Старомихайловка. При атаке погибли одна женщина, двое мирных граждан получили ранения.



Вооружённый конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после того, как жители Луганской и Донецкой областей отказались признать легитимность государственного переворота в Киеве. Украинские власти для подавления массовых народных выступлений объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО). По данным Организации объединённых наций (ООН), в боях погибли порядка 9,5 тысяч человек.