Подмосковные чиновники купили мебель начальству на деньги для инвалидов

Подмосковный Минздрав и больницы получили из федерального бюджета деньги на инвалидов, но часть из них потратили на мебель и офисную технику. Об этом сообщает Life со ссылкой на результаты проверки, проведенной Счетной палатой

По данным издания, в рамках программы «Социальная защита населения Московской области на 2014–2018 годы» из федерального бюджета было выделено 658 миллионов долларов. «Но, вместо того чтобы облегчить жизнь инвалидам на колясках, некоторые чиновники от здравоохранения решили облегчить жизнь себе», - отмечает Life.

Счетная палата выяснила, что за два минувших года они купили мебель, офисную технику, холодильники, кухонное оборудование и «другие полезные в хозяйстве вещи» на общую сумму в 22 миллиона рублей.

По мнению Счетной палаты, это произошло «из-за плохо прописанных ограничений в финансовых документах, которые касались субсидий на иные цели». Источник, знакомый с ходом проверки, рассказал Life, что «часть этих денег ушла на покупку диванов, кресел для начальства, часть - на приобретение оргтехники».

В то же время некоторые больницы тратили эти деньги на оборудование. Например, купили электрокардиограф, магнитный аппарат для лечения нервных расстройств, массажное кресло и другие аппараты физиотерапии.

Всего на инвалидов в Московской области за четыре года было запланировано потратить 3,9 миллиарда рублей, или по одному миллиарду в год.