Контролер высадила московскую школьницу из электрички на платформе посреди леса

В Подмосковье кассир-контролер электропоезда Серпуховского направления приняла решение высадить 13-летнюю девочку на платформе "85-й километр". Как сообщает "Москва 24", неподалеку от платформы нет жилых массивов, и автобусы следуют мимо нее.

"Это неизвестное место, вокруг лес. Я не знаю, что делать дальше. Немножко испугалась. Сначала минута, чтобы сориентироваться, где я, потом, чтобы понять, что отсюда никуда не уедешь, когда я уже позвонила маме", - рассказала сама девочка.

Отмечается, что школьница почувствовала себя плохо и хотела вернуться домой из лагеря в Культурном центре ЗИЛ. Однако она не вышла на остановке "Бирюлево-Товарная". где ее должен был ждать отец.

В районе остановки "85-й километр" кондуктор разбудила девочку и заставила ее покинуть электричку.

"Нами была оперативно проведена проверка, в результате которой выявили, что действительно кассир-контролер нарушил должностные обязанности и инструкции и данное поведение кассиров-контролеров недопустимо", - рассказали представители "Центральной пригородной пассажирской компании".