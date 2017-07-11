Туристы поплатились за селфи с российским столбом

Эстонские пограничники рассказали о трех случаях задержания туристов, которые фотографировались на границе с Россией. Об этом сообщает Sputnik. Эстония

По словам пограничников, в прошлые выходные рядом с деревней Верхулитса были задержаны туристы из Финляндии, Нидерландов и Эстонии, фотографировавшиеся у российских пограничных столбов.

Руководитель кордона Саатсе Арви Суви отметил, что все случаи были похожи. «Люди оставляли машину в запрещенной зоне и прямиком направлялись к столбу фотографироваться, а предупреждающие знаки замечали уже после прибытия пограничников», - пояснил он.

Всех задержанных оштрафовали. Также в их отношении открыли делопроизводство о проступке.

Ранее сообщалось, что в июне два гражданина Эстонии остановились на машине на территории так называемого Саатсеского сапога (является частью Печорского района Псковской области), который принадлежит России. Они были задержаны и оштрафованы.