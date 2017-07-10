Культурная столица: в Петербурге таксист вернул пассажирке сумку с бриллиантами

В Санкт-Петербурге водитель такси вернул пассажирке сумку, где находилось кольцо и серьги с бриллиантами. Об этом сообщает портал «Фонтанка» со ссылкой на министерство внутренних дел России.

Помимо драгоценностей, в сумке находились документы и деньги. Стоимость всех вещей оценивалась в полмиллиона рублей. Женщина, оставившая сумку в салоне машины, планировала улететь за границу. Обнаружив пропажу, она написала заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов связались с 22-летним водителем такси. Выяснилось, что мужчина сдал сумку в бюро находок аэропорта Пулково, где её вернули хозяйке.

В начале июня в Петербурге у мотоциклиста на трассе расстегнулся рюкзак, откуда высыпались 12 миллионов рублей. Прохожие и водители собрали неудачливому предпринимателю половину суммы.