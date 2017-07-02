Максим Фадеев призывает подписывать петицию на имя президента России Владимира Путина «за беспристрастный суд по делу Алёши Шимко». Известный продюсер назвал происходящее вокруг ситуации с погибшим мальчиком «беспределом». Своё заявление Фадеев сделал в своём аккаунте в Instagram.

«Я больше не могу молчать по этому поводу […] Я в шоке от того, что все это происходит! Неужели нет здравого смысла? Неужели не очевиден факт беспредела? […]ДАВАЙТЕ СОСТАВИМ ПЕТИЦИЮ НА ИМЯ ПРЕЗИДЕНТА ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ! И не дадим этим мразям сделать то, что они задумали. Просто ради честного имени этого бедного мальчика!», - написал Фадеев.

Фадеев добавил, что история «покрывается всё большими необъяснимыми загадками». Продюсер добавил, что будет добиваться того, чтобы виновница аварии Ольга Алисова «понесла своё наказание». На момент написания новости петиция Фадеев на Change.org собрала более 260 тысяч подписей.

23 апреля 2017 года 31-летняя Ольга Алисова задавила в Балашихе шестилетнего Алексея Шимко . Автомобиль протащил тело ребёнка не менее десяти метров. В момент ДТП женщина говорила по телефону. Проведённая экспертиза показала, что в крови ребёнка находились 2,7 промилле алкоголя. Эта концентрация алкоголя в крови соответствует выпитой бутылке водки. Семья погибшего обратилась в полицию с требованием провести повторный анализ. Повторная экспертиза подтвердила результаты предыдущего исследования, однако 23 июня появилось опровержение. Как сообщали ряд СМИ, согласно заключению экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по Московской области, установить содержание спирта в крови ребёнка было невозможно. Дело взяли под личный контроль детский омбудсмен Анна Кузнецов и глава МВД Владимир Колокольцев

6 июля Алисова была задержана из-за нарушения режима подписки о невыезде.