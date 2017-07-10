Шестидесятилетний мужчина устроил скандал на Красной площади. Накануне днем, 9 июля, он появился на главной площади страны. Подошедшим к нему сотрудникам ФСО он представился как "царь" и заявил, что намерен познакомиться с президентом РФ Владимиром Путиным

Прибывшие на место сотрудники медицинского учреждения установили, что он страдает от шизофрении и состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Врачи заключили, что, скорее всего, мужчина перестал вовремя принимать лекарства, что спровоцировало обострение его заболевания.