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К Путину пытался прорваться "царь"
Шестидесятилетний мужчина устроил скандал на Красной площади. Накануне днем, 9 июля, он появился на главной площади страны. Подошедшим к нему сотрудникам ФСО он представился как "царь" и заявил, что намерен познакомиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
Мужчину доставили в полицейский участок, куда позднее вызвали бригаду "скорой помощи", передает "Московский комсомолец".
Прибывшие на место сотрудники медицинского учреждения установили, что он страдает от шизофрении и состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
Врачи заключили, что, скорее всего, мужчина перестал вовремя принимать лекарства, что спровоцировало обострение его заболевания.
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