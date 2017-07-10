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РИА Новости

Источник назвал причину задымления в ТЦ в Москве

Названа причина ЧП в московском торговом центре
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Причиной сильного задымления в здании торгового центра "РИО" на севере Москвы, по предварительным данным, стало короткое замыкание в электрооборудовании, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
"Предварительная причина – короткое замыкание на минус первом этаже торгового центра", — сказал собеседник агентства.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что 12 человек пострадали, в том числе ребенок, в результате возгорания в торговом центре "РИО" на Дмитровском шоссе.
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