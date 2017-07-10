Мужчина скончался на акции в честь Шухевича

Пётр Вушко потерял сознание на глазах у многочисленных участников акции в посёлке Краковец Яворовского района Львовской области. К месту проведения митинга вызвали скорую помощь, однако врачи лишь констатировали смерть националиста. Пётр Ушко являлся членом Украинской повстанческой армии с 1944 года. В 1946 году Вушко был приговорён советским военным трибуналом к расстрелу, однако смертную казнь заметили 25 годами тюремного заключения.

Роман Шухевич - лидер запрещённой в России Украинской повстанческой армии (УПА), в годы Великой Отечественной войны занимал должности заместителя командира батальона «Нахтигаль» вермахта и 201 полицейского охранного батальона. Был убит 5 марта 1950 года сотрудниками советский спецслужб. Его считают ответственным за массовое убийство поляков и евреев в Западной Украине. Жертвами насилия стали порядка 100 тысяч человек, в основном женщины, дети и старики.