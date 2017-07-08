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Футболист Кержаков заплатит штраф за рыбалку в Карелии
Отдел Росрыболовства по Карелии заинтересовался снимками известного футболиста Александра Кержакова, которые он выложил в соцсетях. Футболист хвастался выловленными в Онежском озере лососями.
Фотографии Кержакова с огромными рыбинами опубликовали практически все информационные агентства Карелии. Футболист "Зенита" в подписи к снимку утверждал, что лосось в Онеге есть. Как сообщает ТАСС, данными фотографиями заинтересовались специалисты отдела Росрыболовства по Карелии. Дело в том, что озерный лосось в республике запрещено ловить. За это грозит административный штраф до 5 тысяч рублей.
В отделе Росрыболовства пока официальных комментариев не дают.
Рука-лосось 🎣🎣🎣🎣 #рыбалка #отдых #карелия #fishing #россия #happy
Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11)
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