В результате обрушения дома в Сочи погибла пенсионерка

В центре Сочи обрушилась часть жилого дома, погибла пенсионерка. По данным МЧС, строение находилось в ветхом состоянии.

В Центральном районе Сочи обрушилась часть дома барачного типа, погибли 65-летняя женщина. Об этом в понедельник рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России

По данным ведомства, дом был ветхим. На месте инцидента сейчас работают специалисты, которые выясняют причины обрушения.