Главные события у вас в почте
В результате обрушения дома в Сочи погибла пенсионерка
Фото: ТВ Центр
В центре Сочи обрушилась часть жилого дома, погибла пенсионерка. По данным МЧС, строение находилось в ветхом состоянии.
В Центральном районе Сочи обрушилась часть дома барачного типа, погибли 65-летняя женщина. Об этом в понедельник рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
По данным ведомства, дом был ветхим. На месте инцидента сейчас работают специалисты, которые выясняют причины обрушения.
Оставить комментарий