Ставропольский полицейский повздорил с коллегой и убил его одним ударом

"По данным следствия, вечером в воскресенье на автодороге "Светлоград – Благодарный" подозреваемый спровоцировал конфликт с потерпевшим, который, возвращаясь с семьей с отдыха, согласился подвезти его до дома. В процессе ссоры мужчина ударил кулаком в лицо потерпевшего, причинив ему телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, контузии головного мозга тяжелой степени, в результате чего потерпевший скончался на месте", — говорится в сообщении.

Как отмечается, и потерпевший, и подозреваемый являлись сотрудниками полиции.

В отношении 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". По данным ведомства, подозреваемый задержан, в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.