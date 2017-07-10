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Максим Фадеев потребовал наказать виновницу ДТП с «пьяным» мальчиком
ДТП в котором погиб мальчик уже стало резонансным. В крови погибшего Алеши Шимко был обнаружен алкоголь, но позже выяснилось, что результаты были ошибочными. С самого начала за этой историей следит продюсер Максим Фадеев. Он поддерживает родителей мальчика и хочет, чтобы виновница злосчастной аварии понесла свое наказание.
Фадеев создал петицию, которая будет направлена президенту Владимиру Путину. "Я все сказал в этой петиции. Молчать нет больше сил, а история погибшего мальчика Алеши Шимко покрывается все большими необъяснимыми загадками", - написал он в сети. Максим записал видео-послание подписчикам, призывая их объединить силы и не дать всем забыть об этой истории до вынесения приговора в суде. Он подчеркнул, что находится в шоке от происходящего.
На днях стало известно, что Ольга Алисова, сбившая Алешу в Балашихе взята под арест. Ее направят в СИЗО, где она будет находиться до 15 сентября. Это произошло после того, как обвиняемая несколько раз не явилась на встречи со следователями, а также нарушила подписку о не выезде, сменила место жительства и работу. Когда выяснилось, что ребенок не был пьян во время аварии, родителей мальчика признали пострадавшими.
Я все сказал в этой петиции. Молчать нет больше сил, а история погибшего мальчика Алеши Шимко покрывается все большими необъяснимыми загадками. Моя личная просьба к каждому из вас: подпишите петицию, помогите распространить ее, донести это дело до верхов и добиться справедливого, беспристрастного суда! Нельзя оставаться в стороне. Ссылка на петицию - у меня в описании профиля. #алешашимко
Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim)
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