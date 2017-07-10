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Бывшего мужа Малиновской задержали за мошенничество
Экс-супруг Маши Малиновской Денис Давитиашвили задержан в Ульяновске. Мужчина задолжал бывшим партнёрам по бизнесу сотни миллионов рублей, передает LIFE.
Кроме того, Давитиашвили четыре года не выплачивал алименты. Бывший депутат Государственной думы, чтобы избежать проблем с законом, сменил фамилию на Спиркова. Возбуждено уголовное дело.
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