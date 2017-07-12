Скандал в Петербурге: Радиевый институт скрывал утечки радиации 5 лет

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Надежда Тихонова попросила местную прокуратуру проверить факт утечки радиоактивных отходов на территории Радиевого института имени Хлопина. Об этом сообщает «Коммерсант».

По мнению парламентария, институт мог нарушить закон «О радиационной безопасности населения», допустив попадание радиоактивных отходов в грунт.

В своем обращении Тихонова заявила, что один из расположенных на территории завода подземных трубопроводов для утилизации радиоактивных отходов вышел из строя в 2012 году. Депутат подчеркнула, что в 2013 году институт провел расследование и подтвердил «аварийное состояние системы для сбора опасных отходов, однако тогда никаких мер по ремонту или замене текущего оборудования предпринято не было».

Шестого июля Радиевый институт опубликовал тендер на выполнение работ по демонтажу части системы сбора жидких радиоактивных отходов. Подрядчик должен будет построить «укрытие» для демонтажа поврежденной системы, а также вывезти отходы. После предстоит провести работы по благоустройству территории. В документации на сайте госзакупок отмечалось, что радиационная обстановка рядом с железобетонным колодцем для хранения жидких радиоактивных отходов неудовлетворительная.