Главные события у вас в почте
Названа причина смерти россиянки на Крите
Российская туристка умерла на Крите, отравившись грибами в России. Ее муж госпитализирован в крайне тяжелом состоянии по этой же причине, сообщает РИА Новости со ссылкой на телевидение Крита.
Семья россиян с двумя детьми прилетела на отдых 1 июля и поселилась в гостинице в Херсонесе. На следующий день после завтрака 41-летней женщине стало плохо. Врачи скорой констатировали смерть. 45-летний муж погибшей был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии: у него отказали несколько внутренних органов.
Эксперты считают, что супруги отравились в России, а симптомы проявились после прибытия на греческий остров.
По словам профессора токсикологии и главы лаборатории судебно-медицинских исследований Аристидиса Цацакиса, жертвы отравились летальным токсином. Иногда симптомы отравления проявляются с задержкой на два-три дня, отметил он.
При этом греческие СМИ передают, что российские власти официально заявили об отравлении ядовитыми грибами, которые семейная пара поела перед отъездом в отпуск.
В российском консульстве в Афинах не располагают официальными данными о причинах ЧП.
Тело погибшей уже отправлено в Россию. Детей вернули на родину на следующий день после трагедии с родителями.
Оставить комментарий