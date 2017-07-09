Названа причина смерти россиянки на Крите

Российская туристка умерла на Крите, отравившись грибами в России. Ее муж госпитализирован в крайне тяжелом состоянии по этой же причине, сообщает РИА Новости со ссылкой на телевидение Крита.

Семья россиян с двумя детьми прилетела на отдых 1 июля и поселилась в гостинице в Херсонесе. На следующий день после завтрака 41-летней женщине стало плохо. Врачи скорой констатировали смерть. 45-летний муж погибшей был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии: у него отказали несколько внутренних органов.

Эксперты считают, что супруги отравились в России, а симптомы проявились после прибытия на греческий остров.

По словам профессора токсикологии и главы лаборатории судебно-медицинских исследований Аристидиса Цацакиса, жертвы отравились летальным токсином. Иногда симптомы отравления проявляются с задержкой на два-три дня, отметил он.

При этом греческие СМИ передают, что российские власти официально заявили об отравлении ядовитыми грибами, которые семейная пара поела перед отъездом в отпуск.

В российском консульстве в Афинах не располагают официальными данными о причинах ЧП.

Тело погибшей уже отправлено в Россию. Детей вернули на родину на следующий день после трагедии с родителями.