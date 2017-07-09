В польском Белостоке эвакуируют 10 тысяч человек

В Польше власти эвакуируют около 10 тысяч жителей города Белостока на северо-востоке страны и гмины Супрасль, чтобы вывезти бомбу времен Второй мировой войны, сообщает телеканал tvn24

На бомбу весом около полтонны времен Второй мировой войны наткнулись рабочие во время строительных работ. По словам президента Белостока Тадеуша Трусколяского, сейчас бомба не представляет опасности для жителей города, но во время подъема и вывоза она может взорваться.

Поэтому был подготовлен подробный план эвакуации. Свои дома будут вынуждены покинуть жители около 60 улиц в Белостоке, расположенных в радиусе более чем 1,3 км от места нахождения неразорвавшихся боеприпасов (почти 7300 людей) и жители 45 улиц в Заштянках и Грабувце (почти 2800 человек).

Полиция и сотрудники муниципалитета провели информационную кампанию среди жителей. Они обошли дома, город подготовил карту улиц, подлежащих эвакуации. На сайте города Белостока выложен список из 1,946 адресов. Людей разместят в семи школах в Белостоке и в двух школах в гмине Супрасль. Спасателям предстоит также эвакуировать дом престарелых в Заштянках. Людей размещают в семи школах в Белостоке и в двух школах в гмине Супрасль. Перекрыты все улицы в этом районе, в том числе и подъездная дорога к польско-белорусской границе.

Бомба весит около 500 килограммов. Руководитель спецоперации по вывозу бомбы хорунжий саперной службы Мариуш Куява, отметил, что обычно бомбы, которые обнаруживают при строительстве, весят в два раза меньше. Бомбу предстоит поднять с помощью крана и вывезти на полигон в Ожише, где она будет взорвана.