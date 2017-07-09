СМИ назвали причину смерти россиянки на Крите

Причиной смерти российской туристки на Крите и госпитализации ее мужа стало сильное отравление грибами перед отпуском, сообщило местное телевидение Крита.



Семья из четырёх человек прилетела в Ираклион из России на отдых в субботу, 1 июля, и направилась в гостиницу в Херсонесе, где семья отдыхала несколько лет подряд. По сообщению телеканала Crete TV, в воскресенье утром 41-летняя женщина позавтракала с мужем, 14-летней дочерью и трехлетним сыном. Вскоре после возвращения в комнату она почувствовала себя плохо и попросила дочь позвать помощь. Но пока прибыли врачи, она уже умерла. Ее 45-летний муж был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии с полиорганной недостаточностью.



По мнению экспертов, все данные указывают на сильнейшее отравление, симптомы которого проявились после прибытия на Крит.



По словам профессора токсикологии и руководителя лаборатории судебно-медицинских исследований Аристидиса Цацакиса, жертвы отравились летальным токсином, вызвавшим полиорганную недостаточность. Иногда симптомы отравления проявляются с задержкой на два-три дня после потребления, заявил профессор телеканалу.



"Российские власти официально говорят об отравлении ядовитыми грибами, которые родители поели перед отъездом в отпуск", — говорится в репортаже телевидения.



В российском консульстве в Афинах сообщили, что официальными данными о причинах смерти туристки не располагают. Тело погибшей уже отправлено в Россию.



"Дети еще во вторник отправлены в Россию", — сообщили в консульстве, отметив, что была оказана вся консульская помощь.