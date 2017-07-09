Россиянка выпала из окна на курорте в Таиланде

Россиянка попала в больницу во время отдыха в Таиланде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Женщина, которая проживала в одном из отелей Паттайи, по пока неизвестным причинам выпала из окна на четвертом этаже. Она упала на крышу магазина.

В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

По предварительным данным, перед происшествием в номере, где жила 37-летняя гражданка России, произошла ссора. На отдыхе женщина находилась вместе с мужем и сыном.

Официально эта информация подтверждена не была.