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Россиянка выпала из окна на курорте в Таиланде
Россиянка попала в больницу во время отдыха в Таиланде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Женщина, которая проживала в одном из отелей Паттайи, по пока неизвестным причинам выпала из окна на четвертом этаже. Она упала на крышу магазина.
В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.
По предварительным данным, перед происшествием в номере, где жила 37-летняя гражданка России, произошла ссора. На отдыхе женщина находилась вместе с мужем и сыном.
Официально эта информация подтверждена не была.
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