В зоопарке Барнаула волк покусал ребенка

"Около 15.00 8 июля трехлетний мальчик, находясь с отцом на территории барнаульского зоопарка "Лесная сказка", просунул руку в клетку с волком, в результате чего животное ухватило ребенка. С рваными ранами рук и ушной раковины он был госпитализирован в медицинское учреждение", - рассказала она.

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