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В зоопарке Барнаула волк покусал ребенка
В барнаульском зоопарке волк напал на 3-летнего мальчика, в результате чего ребенок был госпитализирован, передает РИА "Новости" со ссылкой на старшего помощника руководителя по взаимодействию со СМИ следственного управления СК России по Алтайскому краю Ольгу Чеснокову.
"Около 15.00 8 июля трехлетний мальчик, находясь с отцом на территории барнаульского зоопарка "Лесная сказка", просунул руку в клетку с волком, в результате чего животное ухватило ребенка. С рваными ранами рук и ушной раковины он был госпитализирован в медицинское учреждение", - рассказала она.
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