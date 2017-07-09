В США полицейские застрелили женщину на дороге

Полицейские застрелили 50-летнюю женщину на дороге в американском штате Северная Каролина, после того как она, по утверждению инспекторов, первой открыла по ним огонь. Об этом сообщает ABC.

Отмечается, что перед инцидентом полиция изучала обстоятельства другого ДТП. Погибшая начала стрелять по полицейским, тогда один из них произвёл ответный выстрел.

По данным телеканала, правоохранители не пострадали.

Ранее сообщалось, что в штате Орегон полиция застрелила вооружённого мужчину при попытке угнать вертолёт.