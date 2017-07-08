Главные события у вас в почте
СМИ сообщили о массовой гибели дельфинов в Крыму
Фото: РИА Новости
В Севастополе и Керчи зафиксирована гибель более пяти дельфинов, сообщает FlashCrimea.
О гибели животных сообщают местные жители. По их словам, на пляж Балаклавы в Севастополе выбросило шесть трупов дельфинов.
При этом жительница Керчи нашла на пляже мертвого азовского дельфина, находящегося на грани исчезновения. У животного была рана на голове. О произошедшем женщина сообщила в единую диспетчерскую службу.
"Мне сказали, что передадут коммунальщикам, и они уберут дельфина. Я спросила, а что разбираться, почему дельфин погиб, никто не будет? Они сказали, что не будут", - заявила она.
Ранее сообщалось, что в акватории Черного моря в районе Новороссийска с 1 апреля по 3 мая была зафиксирована гибель 68 особей дельфинов.
Оставить комментарий