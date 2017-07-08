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Московский штаб Навального заявил о задержании более 30 волонтеров
Фото: РИА Новости
Глава предвыборного штаба Алексея Навального в Москве Николай Ляскин заявил о задержании волонтеров, которые раздавали листовки. Об этом он заявил «Медузе». По словам господина Ляскина, задержаны 32 волонтера.
«Агрессивнее всего задерживают тех, у кого в руках красные шары, а также людей, которые активно агитируют»,— сказал Николай Ляскин «Интерфаксу». Он добавил, что около 160 человек продолжают агитировать.
Сегодня проходит агитационная акция сторонников господина Навального под названием «Большой субботник». В некоторых городах, по сообщениям активистов, также проходят задержания.
Ранее на этой неделе полиция провела обыски в штабах Алексея Навального в Москве, Вологде, Новосибирске, Астрахани и Орле.
Подробнее об обысках — в материале «Ъ» «Штабы Алексея Навального обыскали по делу о самоуправстве».
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