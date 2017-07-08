Московский штаб Навального заявил о задержании более 30 волонтеров

Глава предвыборного штаба Алексея Навального в Москве Николай Ляскин заявил о задержании волонтеров, которые раздавали листовки. Об этом он заявил «Медузе». По словам господина Ляскина, задержаны 32 волонтера.

«Агрессивнее всего задерживают тех, у кого в руках красные шары, а также людей, которые активно агитируют»,— сказал Николай Ляскин «Интерфаксу» . Он добавил, что около 160 человек продолжают агитировать.

Сегодня проходит агитационная акция сторонников господина Навального под названием «Большой субботник». В некоторых городах, по сообщениям активистов, также проходят задержания.

Ранее на этой неделе полиция провела обыски в штабах Алексея Навального в Москве, Вологде, Новосибирске, Астрахани и Орле.