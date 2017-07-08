В Дагестане предотвратили беспорядки

В пятницу в Дагестане правоохранителям удалось предотвратить массовые беспорядки, к которым мог привести конфликт между подростками, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.

По данным пресс-службы, конфликт между несовершеннолетними вспыхнул 25 июня в Казбековском районе, он привел к драке. В итоге полицейские составили шесть административных протоколов. Затем, по словам представителя пресс-службы, в конфликт попытались вмешаться представители старшего поколения.7 июля участники конфликта, заручившись подмогой, решили снова встретиться, заехав в Казбековский район со стороны Хасавюртовского.

Однако по посту их остановили, после беседы развернули около 50 автомобилей.По данным пресс-службы, сотрудникам МВД удалось обойтись без усиления мер безопасности в районе и привлечения дополнительных сил.