Газета.Ru В США заключенный сбежал из тюрьмы с помощью дрона и кусачек

В США в Южной Каролине заключенный Джимми Кауси сбежал из тюрьмы с помощью дрона, который перенес ему кусачки, сообщает Fox News

Отмечается, что дрон также перенес преступнику мобильный телефон, пистолеты и $47 тысяч наличными.

Через некоторое время полиции удалось схватить мужчину, в настоящее время они разыскивают его сообщников.

По данным издания, Кауси отбывает пожизненное заключение за убийство адвоката и его семьи.