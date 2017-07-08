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Газета.Ru

В США заключенный сбежал из тюрьмы с помощью дрона и кусачек

В США пожизненно осужденный сбежал из тюрьмы с помощью дрона
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В США в Южной Каролине заключенный Джимми Кауси сбежал из тюрьмы с помощью дрона, который перенес ему кусачки, сообщает Fox News.
Отмечается, что дрон также перенес преступнику мобильный телефон, пистолеты и $47 тысяч наличными.
Через некоторое время полиции удалось схватить мужчину, в настоящее время они разыскивают его сообщников.
По данным издания, Кауси отбывает пожизненное заключение за убийство адвоката и его семьи.
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Fox News
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