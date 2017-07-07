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Сенатор: против России применили климатическое оружие
Сенатор Екатерина Лахова предположила, что против России применили климатическое оружие. Её слова передаёт радиостанция «Эхо Москвы».
«Я согласна со специалистами, которые говорят, что здесь без климатического оружия не обошлось. Известно же, что с помощью климатического оружия можно воздействовать на погоду путем специальных технологий, в результате чего происходят разного рода экономические катастрофы», - заявила Лахова.
Лахова отметила, что сделано это было для «подрыва экономики». По мнению сенатора, в результате применения климатического оружия в России были зафиксированы ураганы, торнадо, град, снег в июне, пожары и ливни.
30 июня на Москву обрушился ураган. За сутки на столицу выпала треть месячной нормы осадков. По данным синоптиков, это сильнейший дождь в Москве за сто лет. Скорость ветра достигала 24 метров в секунду. 29 мая на столичный регион обрушился шквалистый ветер с дождём. Стихия унесла жизни 16 человек, более 50 человек получили травмы. Поваленные деревья и столбы повредили сотни машин. Ураган был признан самым разрушительным за сто лет.
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