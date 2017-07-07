Сенатор: против России применили климатическое оружие

«Я согласна со специалистами, которые говорят, что здесь без климатического оружия не обошлось. Известно же, что с помощью климатического оружия можно воздействовать на погоду путем специальных технологий, в результате чего происходят разного рода экономические катастрофы», - заявила Лахова.

Лахова отметила, что сделано это было для «подрыва экономики». По мнению сенатора, в результате применения климатического оружия в России были зафиксированы ураганы, торнадо, град, снег в июне, пожары и ливни.

30 июня на Москву обрушился ураган. За сутки на столицу выпала треть месячной нормы осадков. По данным синоптиков, это сильнейший дождь в Москве за сто лет. Скорость ветра достигала 24 метров в секунду. 29 мая на столичный регион обрушился шквалистый ветер с дождём. Стихия унесла жизни 16 человек, более 50 человек получили травмы. Поваленные деревья и столбы повредили сотни машин. Ураган был признан самым разрушительным за сто лет.