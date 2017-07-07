При взрыве в Луганске погиб человек



Один человек погиб в результате взрыва, прогремевшего в Луганске в пятницу, есть раненые, по предварительным данным, сработало взрывное устройство, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах самопровозглашенной Луганской народной республики.

Ранее сообщалось, что в центре Луганска недалеко от Дома правительства прогремел взрыв, по предварительным данным, была ранена женщина.

