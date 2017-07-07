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В Норильске объявлен траур после гибели горняков на шахте
В субботу, 8 июля, в Норильске объявлен траур после гибели троих горняков в результате взрыва метана на шахте рудника «Заполярный». Об этом сообщила администрация города.
«В связи с трагическим событием, унесшим жизни сотрудников предприятия, руководство города приняло решение об отмене всех развлекательных общегородских мероприятий, запланированных на 8 июля. В этот день в Норильске будет объявлен траур», — говорится в собщении.
Ранее стало известно о троих погибших в результате взрыва в шахте рудника «Заполярный» в Норильске. В МЧС позднее подтвердили обнаружение трёх тел.
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