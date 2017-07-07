В Норильске объявлен траур после гибели горняков на шахте

В субботу, 8 июля, в Норильске объявлен траур после гибели троих горняков в результате взрыва метана на шахте рудника «Заполярный». Об этом сообщила администрация города.

«В связи с трагическим событием, унесшим жизни сотрудников предприятия, руководство города приняло решение об отмене всех развлекательных общегородских мероприятий, запланированных на 8 июля. В этот день в Норильске будет объявлен траур», — говорится в собщении.