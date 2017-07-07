СК сообщает о четырех пропавших на шахте в Норильске

Четыре человека не вышли на связь после взрыва неустановленного газа в шахте в Норильске, 123 человека эвакуированы, сообщает ГСУСК по Красноярскому краю.

"Седьмого июля 2017 года около 11 часов 30 минут в следственные органы поступило сообщение о том, что на шахте рудника "Заполярный" произошел хлопок неустановленного газа, после чего пропала связь с четырьмя шахтерами. В настоящее время проведена эвакуация 123 человек. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил о пяти пропавших и 135 эвакуированных. По сообщениям источника, люди могут находиться на глубине 450 метров.